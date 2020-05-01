Saugerties High School Third Quarter Honor Roll

Grade 9
High Honor
Precious Acevedo, Emily Adorno, Madelyn Arehart, Ava Arehart, Angelo Arrandale, Taylor Ascarino, Abbie Ausfeld, Aiden Beare, Molly Boek, Starla Bolle, Brianna Browne, Koen Buchter, Amilya Bull, Catlin Burch, Collin Burley, James Burns, Alexander Cameron, Ahmya Carrube, Skyler Catalano, Katie Cook, Alex Cordero, Ryan Curran, Olivia Decker, Angelina DelGreco, Anthony Denier, Madalyn Dodig, Kayleigh Dolan, Anna Drayer, Kendall Drost, Casey Druskin, Cole Duffy-Lewis, Lillian Dwyer, Alexi Fallon, Kore Ferrendino, Cameron France, Alexandra Garcia Perez, Lena Goode, Zoe Hartrum, Connor Hoffstatter, Fiona Horvath, Amy Hoyt, Roan Johansen, Camryn Krauss, Riley LeMay, Julio Lemus Ordonez, Ashley Lenz, Madeline Marricco, Angel Martinez, Karla Mazariego, Leanna McDonald, Jade Meneses, Grace Miller, Ian Miller, Gillian Mills, Myrna Murray, Riley Naccarato, Ariana Newkirk, Aylin Noble-Ramirez, Anthony Numssen, Abigail O’Dell, Gianna Papa, Palak Patel, Olivia Phillips, Liam Pineiro, Nikolas Rappoport, Noelle Rebusmen, Brianna Rodriguez, Jason Scheffel, Aiden Schoonmaker, Shaan Sekhon, Janelle Seninde, Ava Slater, Bridget Slater, Mackenzie Sullivan, Sunny Tamang, Christopher Tassiello, Lydia Tompkins, Olivia Tyan, Zeba Ulfat, Natalie Vail, Faith VanRoy, Lucia Vazquez, Gracelyn VonAhnen, Daena Wrolsen , Susan Yuan, Brooke Zito
Honor Roll
Thomas Baker, Jenavieve Bass, Crew Belnap, Nicolas Bocchimuzzo, Alexander Carter, Mariah Castaneda, Armani Castano, Haziel Castro, Louis Clearwater, Phoebe Coons, Vance Dyke, Marie Ellsworth, Mason Hagen, Jaylen Hearn, Titipat Hoypakwaen, Emily Jones, Bryan Lemus, Jonathan Lent, Gillian Lopez, Ethan Maloney, Arrianna Martinez, Maya Mazzuca, Sarah McCloskey, Francesco Miller-Carter, Marin Musgrave, Craig Ostrander Jr., Adam Reid, Isadora Rowan, Sean Sasso Jr., Erin Senor, Jillian Stade, Bianka Travis, Angelina Valles, Jace VanValkenburg, Carolina Watson, Christian Watson, Matthew Watzka, Sean Whitaker
Credit Roll
Gabriel Batista, Bryan Castillo, Spencer Conklin, Constantinos Dinos, McKenzie Duford, Hailey Fehring-Cocks, Zane Grant, Julian Hackett, Zenn Hewson, Austin Kuriplach, Brian Martin, Daryl Mayr, Shay Ryan, Cassidi Vedder
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Grade 10
High Honor
Ashley Altieri, Brian Argueta, Ivan Avallone, Renee Baldwin, Mya Barth, Stephen Bocchimuzzo, Tyler Bodie, Emily Brink, Christopher Brooks, Elise Burley, Abigail Chase, Ava Cooper, Judah Copeman, Nicole Costello, Camren Creisstoff, Paul Croce, Liam Curtis, Daniel DeAngelis, Ginger Defino, Ashlynn DeRonda, Gabriella DeSantis, Maia Dienos, Espia Dunkley, Alivia Dyke, Olivia Elliot, Stella Emerson, Sage Fanelli, Brynn Fisher, Robert Freer, Gabrielle Gambino, Sara Goetz, Madilin Green, Emma Hallion, Connor Hatfield, Madelyn Jabs, Aidan Johansen, Caroline Johansen, Tyler Knapp, Benson Kraft, Sophia Lawkins, Ricardo Leon, Matthew Lewellyn, Alison Lundy, Dreama Manganiello, Ryleigh McArdle, Hannah Mills, Jace Misiano, Mehal Mitra, Meredith Montano, Robert Moon, Alicia Mooney, Nicole Moorhus, Paige Moro, Heidi Mulford, Shana Nerone, Arielle O’Donnell, Arya Patel, Caelin Piper, Jack Quinlan, Isabella Rabiner, Benjamin Rappoport, Jack Reece, Kristiane Rell, Molly Reynolds, Peyton Rose, Marlo Rothe, Ethan Rowles-Naccarato, Lacey Schatzel, Brynn Shultis, Sebastian Silipo, Thane Simera, Isaiah Snyder, John Stegmayer, Cody Stopczynski, Jace Tompkins, Alya Trees, Mindy Tse, Antonino Tuccillo, Sophie Turner, Ryan Tyler, Erica VanValkenburg, Tristan Villarreal, Elliot Wakefield, Aurabelle Wrolsen, Addison Yang
Honor Roll
Edwin Arias Sorto, Amber Banas, Alexandra Calderon, Casey DeCelle, Christian Fasano, Shana Feldman, Eoin Fitzgerald, Ian Foster, Benjamin Fox, Hailey Gerace, Salih Ghafur, Katelyn Haberski, Mitchell Hart, Alexa Heller, Audrey Kain, Brian Klein, Alexa Macek, Alejandro Martinez, Tobias Matheus, Hasanpreet Multani, Andrew Nunez, Sierra Reynolds, Kylie Rifenburgh , Jude Risley, Autumn Taliaferrow, Kaylynn Vickery
Credit Roll
Chad Bellanca, Zachary Bivins, James Bryant, Ariana Catalinotto, Ethan Conrad, Christina Cox, Madison Daw, Liam Dowdall, Stephanie Hogan, Emelia Horvath, Ryan Hosford, Joshua Kosturik, Angel Lemus, Kayla Lober, Kelly Mazariego, Brendan McLoughlin, Matthew Murtagh, Marciano Neglia, Samantha Pineiro, Lucas Pipitone, Nicole Pluchino, Alison Polanco, Mackenzie Rodriguez, Alexus Rose-Mackey, Savannah Scarpa-Meade, Kayle Smith, Ariana Sprague, Jaden Sutton, Joshua Swart, Samantha Tubby, John Turk, Erick Umana, Sergio Visciano, Aiden Zarcone
Grade 11
High Honor Roll
McKenna Alberts, Marie Arrandale, Simon Baker, Donovan Barros, Kimberlee Bartells, Matthew Belfance, Emily Bitting, Brooke Bode, Mia Bourguignon, Madeline Bucci, Laurel Burch, Jessica Carter, Christie Collins, Isabel Cordero, Carmen Costello, Molly Daggett, Anthony DaSilva, Ava DeAngelis, Cameron Drake, John Dumont, Sophia Duttenhoefer, Vaiden Ferraro, Theresa Fiscaletti, Devin Fitzpatrick, Dylan Gallina, Lyndsey Gaulin, Joseph Hartrum, Jr., Gillian Henderson, Johanna Heppner, Jacobus Hockx, Jaden Incalcaterra, Sophia Kamrass, Anastasia LaPeruta, Justine Lenz, Dylan Lynch, Jaden Macek, Daniel MacIsaac, Michael Macri Jr., Hannah Mangione, Seth Martin, Samuel Millham, Alex Mooers, Jillian Murphy, Brendan Myers, Neve O’Neal, Lexi Placencia, Leah Podmayersky, Elizabeth Powers, Kaylie Quinn, Nejla Reggero, Meylie Reyes, Jennifer Rivera, Brendan Rizzo, Sabrina Roberts, Sana Saleem, Michael Salmi, Charlie Sasso, Joseph Schaffer, Ryan Scott, Jr., Courtney Sedlak, Kayla Sheeley, Alexander Sirico, Molly Slater, Laila Smith, Olivia Staby, Flynn Steyer, Clinton Stutzman, Kylee Sullivan, Evan Sullivan, Morgan Sussin, Kacie Towe-Ploss, Henry Tse, Gina Tyan, Devin Watt, Derek White, Jaden Whittaker, Nicholas Yonnetti
Honor Roll
Amar Asad, Collin Biegel, Liam Browne, Marcella Candlin, Cole Carey, Dilyn Carlson, Eva Cohan, Rayna Cooper, Alana DePasquale, Devon Dickson, Isabelle Doyle, Robert Drost, Abigail Ebeling, Marianne Fauble, Aidyn Gartmann, Dove Lepson, Zander Luz, Angelina Mallia, Branden Martin, Luke McFadden, Aiden North, Deacon Peters, Alexis Phelan, Ariel Reuss-Panaro, Immanuel Roach, Angelo Rogers, Ava Salem, GB Sweeney, Alina Vazquez, Sarah Villafane, Jayden Williams
Credit Roll
Julianna Bassett, Ashley Beaver, Aliandra Casiano, Aaron Hartrum, Batuhan Inangil, John McConnell, Brianna Mergendahl, Grace Milano, Dylan Norton, Jenna Peters, Zachary Russell, Dylan Senor, Sebastien West, Aidan Whitmarsh
Grade 12
High Honor Roll
Comfort Akpan, Kendall Andola, Isabel Arter, Charles Baldwin, Cameron Bark, Corey Beitl, Brendon Bergen, Madelynn Bigler, Michael Begler, Jr., Abigail Bravo, Jessica Bucci, Joseph Cantwell III, Ethan Christiansen, Elizabeth Cirafice, Anthony Costello, Cameron Costello, Cora Currey, Meleah Danner, Mark Danza, Randy Dodig, Erin Dudzic, Elizabeth Falcon, MacKenzie Feeney, Annika Fisher, Eric Frank, Blake Friedman, Ty Gallagher, Alexandra Goodwin, Aidan Gruen, Makayla Hanley, Shane Hart, Rebekah Hendricks, Donte Jackson, Carter Jackson, Madison Johnson, Aidan Jurofcik, Tyler Keener, Xea Kirkland, Ethan Kleinke, Madeline Kott , Samantha Larsen, Amanda Martin, Alfredo Martinez, Madison Martino, Julie Mazariego, Grace Meehan, Gabriela Mills, Kyla Misasi, Matthew Morgan, Mary Mullen, Lion Murray, Ilana Numssen, Jazmyn Oakley, Anthony Obermeyer, Tatum Padilla, Justin Perez, Nicole Peters, Jared Podmayersky, Derek Prinz, Julia Quinlan, Ethan Quinto, Alyssa Rose, Steven Saavedra, Alicia Sanchez, Alexis Sasso, Sharan Sekhon, Amy Shultis, Savannah Sirico, Michaela Smith, Morgan Sperl, Jeremy Squires, Sarah Stephens, Kaylie Sullivan, Christopher Swanson, Samantha Syvertsen, Lauryn Turk, Carter Vail, Ethan ViaPietrzak, Caleb Vickery, Aidan Warren, Johanna Weeks, Sabrina Whitaker, Scott Wickham, Roan Wilson, Dawson Wood
Honor Roll
Joshua Alexander-Viera, Abigail Below, Skyler Berry, Gabriella Bonelli, Ashley Brennan, Jeramiah Brown Jr., Marissa Castaneda, Christopher Cavallaro, Hannah Cooper, Gabriel Copeman, Sophia Davalos-Pacheco, George Dienos, Imani Johnson, Victoria Klein, Graeme Knisell, Aasis Magar, Santosh Magar, Mariana Martinez Castaneda, Chad McPeek, Dominic Nace, Jack O’Brien Bruno, Kaylee Rutledge, Ramero Scarpa-Meade, Guillermo Sebal Dobon, Daniel Severin, Lela Valles, Julianna Wagor, Devon Weishaupt, Valerie Williams, Christopher Zehnick
Credit Roll
Michael Dysard II, Melody Fisher, Mike Garcia-Umana, Sharmar Hamilton, Wyatt Hennigan, Sierra Hogan, Halle Kiernan, Isaiha Merrihew, Aamir Snyder, Jessica Vickery, Billie Wells, Elena Williams