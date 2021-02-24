Saugerties High School announces its second-quarter Honor Roll

Credit roll, Grade 9
Avery Hallam, Jade Hurlburt, Logan LaPeruta, Rowan Leahy, Benjamin Leon, Jason Martin, Liam Mooney, Atalyha Nergelovic, Sean Secor, Giancarlo Tuccillo, Damon Weishaupt.
Credit roll, Grade 10
Logan DePasquale, Chelsea Smith, Jenna Wormell.
Credit roll, Grade 11
Zachary Bivins, Joseph Bubel, Christian Fasano, Brendan McLoughlin, Heidi Mulford, Nicole Pluchino, Sierra Reynolds.
Credit roll, Grade 12
Garrett Adsit, Christie Collins, Rayna Cooper, Ava DeAngelis, Devon Dickson, Aaron Hartrum, Zander Luz, Michael Peters, Alexis Phelan, Lexi Placencia, Kayla Sheeley, Morga Sussin, Sarah Villafane, Autumn Williams.
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Honor roll, Grade 9
Eli Bowers, Zachary Burns, Garrett Decker, Aero Ferrendino, Jace Hunter, Jahmelia James, Leo Loviza, Andrew Mulford, Liliana Richards, Randal Richers, Cornell Wise-Johnson.
Honor roll, Grade 10
Koen Buchter, Alexander Cameron, Isabella Cavallaro, Olivia Decker, Angelina DelGreco, Austin Hollis, Arianna Martinez, Shay Ryan, Erin Senor, Lydia Tompkins, Gracelyn VonAhnen, Brooke Zito.
Honor roll, Grade 11
Sadie Albright, Ariana Catalinotto, Espia Dunkley, Alivia Dyke, Ian Foster, Karissa Heiss, Ryan Hosford, Sophia Lawkins, Tobias Matheus, Ashley Mergenthaler, Robert Moon, Mathew Murtagh, Samantha Pineiro, Ariana Reed, Kayle Smith, Ariana Sprague.
Honor roll, Grade 12
Julianna Bassett, Devlin Brooks, Chelsea Cruzado, Alana DePasquale, Dana Gruccio, Jaden Incalcaterra, Dove Lepson, Paige Madison, Branden Martin, John McConnell, Mikayla Papa, Sebastien West, Aidan Whitmarsh, Jayden Williams, Nicholas Wolf.
High Honor roll, Grade 9
Teresa Bautista, Mackenzie Below, Kyla Bondar, Keegan Bondar, Catelynn Brennan, Jackson Bucci, Alexandria Casiere, Addison Costello, Samuel Cushman, Heleen Drucker, Owen Gallagher, Miya Gambino, Genevieve Gentile, Stephanie Gonzalez, Samantha Graham, Gilbert Hartrum, Caleb Hemsworth, Timothy Hines, Estelle Kamrass, Sierra Knapp, Hannah Knowles, Madison Kordich, Jonathan Kostner, Adeline Kostol, Anna Kozlowsky, Elizabeth Lee, Lily Leong, Michele Loebbaka, Lia MacDougall, Joseph Maloney, Hannah Manganiello, Sarah Mangione, Isabella Martine, Emma Maxwell, Robert McDonald, Stephani Monroy, Michael Mulvaney, Molly Napolitano, Katherine Nowitzki, Sophia Pannitti, Gabrielle Papa, Anna Peterson, Mya Pineiro, Brady Reynolds, Nicolette Rifenburgh, Nicholas Sawchuk, Emily Schlosser, Alexa Schulte, Cooper Simms, Cameron Sousa, Nicholas Stinemire, Natalie Tucker, Phaedra Wakefield, McKayla Weber.
High Honor roll, Grade 10
Precious Acevedo, Emily Adorno, Madelyn Arehart, Ava Arehart, Angelo Arrandale, Taylor Ascarino, Abbie Ausfeld, Thomas Baker, Aiden Beare, Nicholas Bocchimuzzo, Molly Boek, Starla Bolle, Brianna Browne, Caitlin Burch, Collin Burley, Ahmya Carrube, Alexander Carter, Kimberly Castellanos-Leon,Haziel Castro, Skyler Catalano, Katie Cook, Phoebe Coons, Anthony Denier, Madalyn Dodig, Kayleigh Dolan, Anna Drayer, Kendall Drost, Casey Druskin, Cole Duffy-Lewis, Lillian Dwyer, Kaeden Ellis, Marie Ellsworth, Alexi Fallon, Amanda Fellows, Kore Ferrendino, Cameron France, Lena Goode, Joyce Gottlieb, Zoe Harturm, Connor Hoffstatter, Fiona Horvath, Titipat Hoypakwaen, Amy Hoyt, Roan Johansen, Camryn Krauss, Riley LeMay, Ashley Lenz, Madeline Marricco, Angel Martinez, Karla Mazariego, Maya Mazzuca, Sarah McCloskey, Jade Meneses, Ian Miller, Gillian Mills, Marin Musgrave, Riley Naccarato, Ariana Newkirk, Anthony Numssen, Abigail O’Dell, Craig Ostrander, Gianna Papa, Palak Patel, Olivia Phillips, Liam Pineiro, Nikolas Rappoport, Noelle Rebusmen, Brianna Rodriguez, Sean Sasso, Jason Scheffel, Aiden Schoonmaker, Shaan Sekhon, Janelle Seninde, Ava Slater, Bridget Slater, Mackenzie Sullivan, Sunny Kumar Tamang, Christopher Tassiello, Luciano Trotter, Olivia Tyan, Zeba Ulfat, Natalie Vail, Faith VanRoy, Jace VanValkenburg, Lucia Vazquez, Cassidi Vedder,Carolina Watson, Christian Watson, Susan Yuan.
High Honor roll, Grade 11
Ashley Altieri, Brian Argueta, Ivan Avallone, Asmir Ayaz, Renee Baldwin, Amber Banas, Mya Barth, Stephen Bocchimuzzo, Tyler Bodie, Brianna Bollella Emily Brink, Christopher Brooks, Elise Burley, Abigail Chase, Ethan Conrad, Ava Cooper, Judah Copeman, Nicole Costello, Christina Cox, Camren Creisstoff, Paul Croce, Madison Daw, Daniel DeAngelis, Casey DeCelle, Ginger Defino, Ashlynn DeRonda, Gabriella DeSantis, Maia Dienos, Olivia Elliot, Stella Emerson, Brynn Fisher, Benjamin Fox, Robert Freer, Gabrielle Gambino, Hailey Gerace, Marena Graham, Madilin Green, Katelyn Haberski, Mitchell Hart, Connor Hatfield, Alexa Heller, Emelia Horvath, Madelyn Jabs, Aidan Johansen, Caroline Johansen, Audrey Kain, Tyler Knapp, Angel Lemus, Ricardo Leon, Matthew Lewellyn, Allison Lundy, Alexa Macek, Dreama Manganiello, Kelly Mazariego, Ryleigh McArdle, Hannah Mills, Jace Misiano, Mehal Mitra, Meredith Montano, Alicia Mooney, Nicole Moorhus, Paige Moro, Marciano Neglia, Shana Nerone, Andrew Nunez, Arielle O’Donnell, Roger Paff, Arya Patel, Devlen Pettit, Lucas Pipitone, Alison Polanco, Jack Quinlan, Isabella Rabiner, Benjamin Rappoport, Jack Reece, Kristiane Rell, Molly Reynolds, Kylie Rifenburgh, Jude Risley, Peyton Rose, Marlo Rothe, Ethan Rowles-Naccarato, Lacey Schatzel, Sebastian Silipo, Thane Simera, John Stegmayer, Autumn Taliaferrow, Jace Tompkins, Ayla Trees, Mindy Tse, Samantha Tubby, Sophie Turner, Ryan Tyler, Erica VanValkenburg, Kaylynn Vickery, Elliot Wakefield, Dale Wolgamuth, Addison Yang.
High Honor roll, Grade 12
McKenna Alberts, Marie Arrandale, Matthew Arteta, Simon Baker, Donovan Barros, Kimberlee Bartells, Ashley Beaver, Matthew Belfance, Collin Biegel, Torri Bilheimer, Emily Bitting, Brooke Bode, Mia Bourguignon, Liam Browne, Madeline Bucci, Marcella Candlin, Cole Carey, Sierra Carlew, Jessica Carter, Eva Cohan, Isabel Cordero, Carmen Costello, Molly Daggett, Anthony DaSilva, Cameron Drake, Robert Drost, John Dumont, Abigail Ebeling, Vaiden Ferraro, Theresa Fiscaletti, Devin Fitzpatrick, Dylan Gallina, Lyndsey Gaulin, Emma Hallion, Joseph Harturm, Gillian Henderson, Johanna Heppner, Jacobus Hockx, Sophia Kamrass, Anastasia LaPeruta, Colin Leahy, Justine Lenz, Jaden Macek, Daniel MacIsaac, Michael Macri, Hannah Mangione, Seth Martin, Samuel Millham, Alex Mooers, Jillian Murphy, Brendan Myers, Aiden North, Neve O’Neal, Deacon Peters, Aedin Piper, Leah Podmayersky, Kaylie Quinn, Nejla Reggero, Ariel Reuss-Panaro, Meylie Reyes, Jennifer Rivera, Brendan Rizzo, Sabrina Roberts, Sana Saleem, Ava Salem, Michael Salmi, Charlie Sasso, Joseph Schaffer, Ryan Scott, Courtney Sedlak, Dylan Senor, Alexander Sirico, Molly Slater, Laila Smith, Olivia Staby, Flynn Steyer, Clinton Stutzman, Evan Sullivan, Kylee Sullivan, Henry Tse, Alina Vazquez, Devin Watt, Derek White, Jaden Whittaker, Ava Winnie.